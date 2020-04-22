Corona virüste yatay seyre geçtik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Yürütme kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin sosyal medya üzerinde yaratmak istediği algıya ilişkin bir sunum yaptı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise yarın yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlamalarına ilişkin TBMM'de gerçekleştirilecek tören hakkında bilgi verdi. Başkan Erdoğan, MYK toplantısının başında yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:



TEDBİRLERİ ERKEN ALDIK

Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, corona virüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Avrupa'nın tamamı ve İran gibi, salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak, bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız, hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır.

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YATAY SEYRE GEÇTİK

Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.

Salgınla mücadele kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkânı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor.

AK Parti olarak bizim de, hem kendi siyasi gündemimiz, hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir. Bu arada Başkan Erdoğan'ın MYK toplantısında 23 Nisan akşamı saat 21.00'de yapılacak olan balkonlardan İstiklal Marşı okunması etkinliğine teşkilatların ve milletvekillerinin katılması talimatı verdiği öğrenildi.

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