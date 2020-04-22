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'dan 'e getirilerek karantinaya alınan kişi hakkında kentle ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma

'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 01:56 ABONE OL
Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişi hakkında kentle ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma

Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan P.P. Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadesini kullandı.

P.P'nin bu paylaşımı tepkiye neden oldu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

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Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişi hakkında kentle ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma
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