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: Esefle karşıladım

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
Mustafa Şentop: Esefle karşıladım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aHaber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şentop, 100'üncü yıl için kapsamlı bir program hazırladıklarını ancak koronavirüs riski nedeniyle programları iptal etmek durumunda kaldıklarını belirtti, 23 Nisan saat 21.00'da tüm Türkiye'nin birlikte İstiklal Marşı okuyacağını söyledi. Şentop, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 23 Nisan açıklamalarına da sert tepki göstererek, "Ben hiç kimseye 23 Nisan'a gelmesinler önerisinde bulunmadım. Öyle bir yetkim yok, esefle karşıladım" dedi.
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Mustafa Şentop: Esefle karşıladım
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