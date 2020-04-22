Son dakika: Başkan Erdoğan milli futbolcularla videokonferans görüşmesi yapacak!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüs nedeniyle verilen arada bireysel çalışmalarını sürdüren Türkiye A Milli Takım futbolcularına seslenecek. Videokonferans ile yapılacak görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alacak.

TOPLANTIYA HANGİ FUTBOLCULAR KATILACAK?

Başkan Erdoğan'ın moral vermek için yapacağı görüşmeye antrenman programı uyan bütün milli futbolcuların katılacağı bildirildi. Görüşmenin canlı olarak verilmesi beklenmezken, basınla daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE TÜM LİGLER TATİL EDİLMİŞTİ

Koronavirüs tedbirlerini en erken alan ülkelerden biri olan Türkiye'de, sporcu sağlığı nedeniyle maçlar önce seyircisiz oynatıldı. Ardından salgının büyüme riskine karşılık liglere ara verildi. Liglerin yeniden başlama tarihine ilişkin bir açıklama yapılmazken, UEFA dün 'Tüm yerel ligler tamamlansın' tavsiyesinde bulunmuştu.

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