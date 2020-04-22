SON DAKİKA! Coronavirüs Bilim Kurulu toplandı, gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19'da yapacağı açıklamada

Bilim Kurulu toplantısına ilişkin son dakika gelişmes;. Coronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkalığında bugün toplanıyor. Öğleden sonra başlaması planlanan toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak.

17.00'DA BAŞLADI 19.00'DAN SONRA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Coronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

22 NİSAN İTİBARIYLA SON VAKALAR AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Coronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve 22 Nisan tarihine ait son vakaları da açıklaması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU KEZ 4 GÜN OLARAK UYGULANACAK

Bilim Kurulu'nun coronavirüs ile mücadele kapsamında tavsiye niteliğindeki son dakika kararları kapsamında İçişleri Bakanlığı daha önce 2 kez haftasonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulamıştı. Ramazan ayı öncesinde bu yasakların faydasının görülmesi nedeniyle hastalığı bir an önce yenmek için bu hafta 4 gün uygulanacağı belirtilen yasak için Bilim Kurulu'nun yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı bilinmiyor.