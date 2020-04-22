SON DAKİKA... Teslim olan PKK'lılar örgütteki skandalları anlattı: Coronavirüse yakalanan intihara zorlanıyor!

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. isimli teröristin, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu dün akşam Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği de kaydedildi.

SON DAKİKA İTİRAFI:

"CORONAVİRÜSE YAKALANANLARA İNTİHAR EYLEMİ ZORLANIYOR"

Öte yandan H.A.'nın güvenlik güçlerine gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Coronavirüs salgını yüzünden bir çok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar" dedi.

İLAÇ YA DA TEDAVİ YOK, ÖLÜM VAR!

Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu ifade edildi.