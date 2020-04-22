Suriyeli iki kardeşin bıçaklanma olayında flaş gelişme! Tutuklandı

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Nisan günü İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen "Kasten Bıçakla Yaralama" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.





İstanbul'da iki kardeşin yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bıçaklı kavga olduğu, yaralı şahısların hastaneye kaldırıldığı anonsu üzerine görevlilerce yapılan incelemelerde, müştekiler ile yapılan görüşmede market sahibinin "Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz" demesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktığını beyan ettiği belirlendi.

Çıkan kavgada suriye uyruklu Mohamad H. (33) ve Suriye uyruklu Mohammad Abo S. (22) isimli şahısların yaralandığı anlaşıldı. Yapılan adres tespit çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi Suriye uyruklu Mohamed Al D. (30) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.