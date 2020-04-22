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Suriyeli iki kardeşin bıçaklanma olayında flaş gelişme! Tutuklandı

Sultangazi'de uyruklu iki kardeşin işlettiği markette meydana gelen bıçaklı yaralama olayıyla ilgili emniyet harekete geçti. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 15:36 ABONE OL
Suriyeli iki kardeşin bıçaklanma olayında flaş gelişme! Tutuklandı

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Nisan günü İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen "Kasten Bıçakla Yaralama" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

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Bıçaklı kavga olduğu, yaralı şahısların hastaneye kaldırıldığı anonsu üzerine görevlilerce yapılan incelemelerde, müştekiler ile yapılan görüşmede market sahibinin "Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz" demesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktığını beyan ettiği belirlendi.

Çıkan kavgada suriye uyruklu Mohamad H. (33) ve Suriye uyruklu Mohammad Abo S. (22) isimli şahısların yaralandığı anlaşıldı. Yapılan adres tespit çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi Suriye uyruklu Mohamed Al D. (30) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suriyeli iki kardeşin bıçaklanma olayında flaş gelişme! Tutuklandı
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