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Trafikte tartıştığı kuryeyi darp etti! Aracıyla kuryenin motosikletini sürükledi

İstanbul Arnavutköy’de bir kurye trafikte tartıştığı bir araç şoförü tarafından darp edildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Aracıyla kuryenin motosikletini sürükleyen şüpheli işlemleri ardından serbest kaldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 16:50 ABONE OL
Trafikte tartıştığı kuryeyi darp etti! Aracıyla kuryenin motosikletini sürükledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 20 Nisan 2020 tarihi saat 21.46 sıralarında İlimiz Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana gelen "Kasten Yaralama" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

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Bahse konu adreste yaralamalı trafik kazası anonsu üzerine polis ekiplerince adrese geçildiği, olay yerinde bulunan mağdur Mehmet K. isimli şahsın kurye olarak çalıştığı, trafikte tartıştığı bir araç şoförünün kendisini darp edip aracıyla motosikletine çarparak motosikletini sürüklediği, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.

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Yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi Mertcan F. (26) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili yakalanarak hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılan şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Trafikte tartıştığı kuryeyi darp etti! Aracıyla kuryenin motosikletini sürükledi
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