Trafikte tartıştığı kuryeyi darp etti! Aracıyla kuryenin motosikletini sürükledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 20 Nisan 2020 tarihi saat 21.46 sıralarında İlimiz Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana gelen "Kasten Yaralama" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

ARACINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ!

Bahse konu adreste yaralamalı trafik kazası anonsu üzerine polis ekiplerince adrese geçildiği, olay yerinde bulunan mağdur Mehmet K. isimli şahsın kurye olarak çalıştığı, trafikte tartıştığı bir araç şoförünün kendisini darp edip aracıyla motosikletine çarparak motosikletini sürüklediği, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.

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Yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi Mertcan F. (26) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili yakalanarak hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılan şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.