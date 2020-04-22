Türkiye, Filistin'e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak

Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede kapsamında Filistin'e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu.Açıklamada, Filistin'in korona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.