Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Son dakika haber: Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.



100'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI KORONADAN ÖLDÜ

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.



84 TONLUK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.



İNGİLTERE, SİPARİŞİ GEÇ VERMİŞTİ

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.



Son dakika haberler! Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten coronavirüs sözleri: Çok büyük bir katil, en kötüsü henüz gelmedi...