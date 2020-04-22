Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

'nin gönderdiği sağlık ekipmanları 'de

Son dakika gelen bilgilere göre yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz (RAF) ait kargo uçağı, 'ye vardı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:38 ABONE OL
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Son dakika haber: Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.

100'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI KORONADAN ÖLDÜ

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

84 TONLUK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.

İNGİLTERE, SİPARİŞİ GEÇ VERMİŞTİ

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika corona virüs kararı! Sosyal medya hesabından paylaştı... Son dakika haberler! Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten coronavirüs sözleri: Çok büyük bir katil, en kötüsü henüz gelmedi... Son dakika: Türkiye istedi! İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA