Milletçe TBMM'nin açılışını bugüne kadar alanlarda, meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu yıl yüreğimiz buruk. Covid-19 virüsü salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz. Evlerimizde yapacağımız kutlamalara bütün vatandaşlarımın iştirak etmesini bekliyorum. Herkesi, saat 21.00'de de İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir an olsun yeise kapılmadan aynı kararlılıkla bu ruhu korumaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sadece kendi evlatlarının geleceği için değil, dünyanın tüm çocukları için daha adil, daha insani ve daha merhametli bir dünya için bir asır önce olduğu gibi bugün de umuttur.23 Nisan'da ilk tören TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek.TBMM, 23 Nisan'da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.Saat 21.00'de tüm Türkiye'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak.TBMM tören alanında havai fişek, ışık ve lazer gösterisi olacak.