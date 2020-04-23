CHP’nin özel hayat provokasyonuna soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve iki partili hakkında 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı. Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Üç kişinin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Özçağdaş olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçundan soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre şüphelilerin ifadeleri nöbetçi savcının talimatı ile emniyette aldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, fotoğrafın çekilmesi talimatını partisinin verdiğini söyledi. Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanı Özçağdaş'ın partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrole gittiğini ileri sürdü.