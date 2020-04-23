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Fitch özel bankaların avukatlığına soyundu

Türkiye’de ekonomiye güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tam bir siyasi tutumla S-400 alımını gerekçe gösterip Türkiye’nin notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch şimdi de kredi vermeyen bankaların avukatlığına soyundu. Akşam saatlerinde koronavirüsün Türkiye’nin makroekonomik görünümüne ilişkin etkilerinin tartışıldığı bir webinar düzenleyen kuruluş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun () kredi musluklarını kapatan bankaları sahaya çıkarmak için kullanacağı aktif rasyosu kararını eleştirip, not sopası gösterdi.

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:57 ABONE OL
Fitch özel bankaların avukatlığına soyundu

'ZORLAMAYIN' DİYOR!

Reyting şirketi, BDDK kararının bazı bankaları kredi vermeye zorlayacağını belirterek, şu sözlerle kredi vermeyen özel bankaların avukatlığını yaptı: "Verilen kısa sürede düşük aktif oranı olan bazı bankalar hedefe ulaşamayabilir. Koronavirüs salgınının süresi ve şiddeti, kredi kullanıcılarının finansal durumlarına etkisi konusunda belirsizlik bankaların riski fiyatlamalarını daha da zorlaştırırıyor."

BDDK NE YAPMIŞTI?

Koronavirüs sonrasında bazı özel bankaların kredi musluklarını açmaması üzerine BDDK harekete geçmişti. Bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atmıştı. Buna göre, mayıs ayından itibaren her bankanın ayrı ayrı haftalık olarak aktif rasyoları hesaplanacak. Aktif rasyosu hesaplamasında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Aktif rasyosunun herhangi bir ay sonu itibarıyla o aya ilişkin ortalamasının mevduat bankalarında yüzde 100'ün, katılım bankalarında ise yüzde 80'in altına düşmemesi gerekiyor. Ay sonunda aktif rasyosu bu oranların altında kalan bankalar için aykırılık oluşturan aşım tutarı ortaya çıkacak.

KREDİYİ TEŞVİK EDECEK

BDDK, bu kredilerin artmasını, döviz hesaplarındaki yükselişi frenlemeyi, Merkez Bankası ile swap yapmayı teşvik etmeyi ve Hazine tahvillerine ilgiyi artırmayı hedefliyor.

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Fitch özel bankaların avukatlığına soyundu
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