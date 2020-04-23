Fitch özel bankaların avukatlığına soyundu

'ZORLAMAYIN' DİYOR!

Reyting şirketi, BDDK kararının bazı bankaları kredi vermeye zorlayacağını belirterek, şu sözlerle kredi vermeyen özel bankaların avukatlığını yaptı: "Verilen kısa sürede düşük aktif oranı olan bazı bankalar hedefe ulaşamayabilir. Koronavirüs salgınının süresi ve şiddeti, kredi kullanıcılarının finansal durumlarına etkisi konusunda belirsizlik bankaların riski fiyatlamalarını daha da zorlaştırırıyor."

BDDK NE YAPMIŞTI?

Koronavirüs sonrasında bazı özel bankaların kredi musluklarını açmaması üzerine BDDK harekete geçmişti. Bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atmıştı. Buna göre, mayıs ayından itibaren her bankanın ayrı ayrı haftalık olarak aktif rasyoları hesaplanacak. Aktif rasyosu hesaplamasında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Aktif rasyosunun herhangi bir ay sonu itibarıyla o aya ilişkin ortalamasının mevduat bankalarında yüzde 100'ün, katılım bankalarında ise yüzde 80'in altına düşmemesi gerekiyor. Ay sonunda aktif rasyosu bu oranların altında kalan bankalar için aykırılık oluşturan aşım tutarı ortaya çıkacak.

KREDİYİ TEŞVİK EDECEK

BDDK, bu kredilerin artmasını, döviz hesaplarındaki yükselişi frenlemeyi, Merkez Bankası ile swap yapmayı teşvik etmeyi ve Hazine tahvillerine ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Fitch Ratings: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz

Fitch Ratings'ten flaş Çin açıklaması

Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek