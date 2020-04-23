Gazi Meclis 100 yılı geride bıraktı! devlet erkanı Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM'nin 100'üncü yılı geride bırakıldı. Törenler sabah 09.00 itibarıyla başladı. Devlet erkanı, Anıtkabir'e giderek saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

TÖREN 09.00'DA BAŞLADI

Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Törene milletvekilleri ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Atatürk'ün anıtına mozole bıraktı ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Tarihe not düşen Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı. Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun." dedi.

TBMM'DE ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK

1983'ten bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da TBMM'de 23 Nisan Özel oturumu düzenlenecek. Özel oturuma koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak katılınacak. Vekillere maske ve dezefektan da verilecek. TBMM 23 Nisan Özel Oturumu, yalnızca 1999 yılında seçimler nedeniyle gerçekleşmemişti.