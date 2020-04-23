Her çağrısı çürük, her teklifi beyhude

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'in yüzüncü yılı için yayınladığı kutlama mesajında, "Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıldönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir duygularla anıyor ve kutluyoruz" dedi.23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenen Bahçeli, "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.