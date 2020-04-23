Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 100 bin iş yeri denetlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 100 bin iş yeri denetlendi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenlendiğı ve yasaklara uymayanlara işlem yapıldığı" belirtildi Buna göre denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri kontrol edildi."

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:06 ABONE OL