Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da ilk teravih namazı evlerde kılındı

'da ilk teravih namazı evlerde kılındı

'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk teravih namazını evlerinde kıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.4.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 22:27 ABONE OL
İstanbul'da ilk teravih namazı evlerde kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca ve Sultanahmet başta olmak üzere İstanbul'un camileri sessizliğe büründü.

Ramazanın gelmesini sevinçle karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını evlerinde kıldı.

Camilerin avlularında polis, zabıta ve temizlik işçilerinin dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.

Camilere, "onbir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği mahyalar da asıldı.

Tarihi yarımadada yer alan Sultanahmet Camisi'ni "Vakit dua vakti", Büyük Çamlıca Camisi'ni ise "Hoş geldin ya şehri ramazan" ve "Oruç Arınmaktır" yazılı mahyalar aydınlattı.

Teravih namazı ramazan boyunca evlerde kılınmaya devam edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da ilk teravih namazı evlerde kılındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA