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’da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
İstanbul’da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
İstanbul Valiliği, 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında kentte ramazan dolayısıyla mesai saatlerinin 09.00- 12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıklad Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Şehrimizde Kovid- 19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30- 12.30, öğleden sonra 13.00- 17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.
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İstanbul’da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
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