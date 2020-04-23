İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Arnavutköy ilçesinde bulunan bir adresin çatı katında kompresörler ve sigara dolum makineleri ile sigara imalatı yapıldığı ve imalatı yapılan sigaraların piyasaya pazarlandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine 14 Nisn 2020 tarihinde bahse konu adrese yapılan operasyonda İsmail S. (24) ve Ekrem S. (46) isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan aramalarda; 432 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 112 bin adet boş makaron, 6 bin kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 bin adet boş sigara kutusu, 100 bin adet şeffaf poşet, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kaçak sigara yapımında kullanıldığı değerlendirilen kompresör, 25 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaçak sigaraya dev operasyon | Video