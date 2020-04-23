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Koronavirüsü yenen ilk madenci: Hastanelerimiz dört dörtlük

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yenen ilk madenci: Hastanelerimiz dört dörtlük
Zonguldak'ta Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu olan 14 yıllık maden işçisi Erkut Eren (42) "Allah'ın izni ve sağlık çalışanlarımızın emekleriyle iyileştim. Onlar da hastanelerimiz e dört dörtlük. Türkiye'deki sağlık sistemimizin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Belirli bir tedavi algoritması var. Bunu çok iyi bir şekilde uyguluyorlar. Bu yüzden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılamadım" dedi.
Zonguldak'ta 100 bin emekli madenci var. Koronavirüs salgınında risk grubunda olan emekli madenciler birbirlerini evde kalmaları konusunda uyarıyor. 2003'te emekli olan ve bir aydır evinden çıkmayan İrfan Kuzören ve 1.5 yıllık emekli Birol Yeşildağ "Emekli meslektaşlarımız kurallara uysun" diyor. ŞABAN YILMAZ/SABAH
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Koronavirüsü yenen ilk madenci: Hastanelerimiz dört dörtlük
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