Kucağında hasta çocuğuyla dakikalarca otobüs bekledi

Hastaneden çıkan bir baba ise yarım saatten fazla süredir durakta olduğunu ifade etti.



Toplu taşıma araçlarında sefer sayısının düşürülmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar duraklarda mağdur oldu. Esenyurt'ta hastane çıkışı duraklarda sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yarım saat 45 dakikadan fazla evlerine gidebilmek için otobüs beklediği görüldü. Çocuğunu acile getiren bir baba ise yarım saatten fazla otobüs durağında çocuğuyla otobüs beklediğini söyledi.



Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.

Normalde İnsan kabalığının ve trafiğin yoğun olduğu Kadıköy ve Üsküdar'da bugün, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakinlik hakimdi. Ancak yasaktan muaf olanlar, işlerine gitmek için yola koyuldu. İstanbul'da toplu ulaşım, normale göre daha seyrek de olsa devam ediyor. Aralarında market ve TCDD çalışanlarının olduğu bazı vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren Üsküdar ve Kadıköy'de dakikalarca otobüslerinin gelmesini bekledi.





40 DAKİKADIR BEKLİYORUM

Üsküdar'da çalıştığı markete gitmek için Üsküdar'da otobüs bekleyen Ahmet Mergen, "Markette çalışıyorum ben. Koşuyolu'na gideceğim, yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. Normalde 10-15 dakikada bir gelirdi normalde. Daha bir 20-25 dakikam var yani, beklerim" dedi.

"BUNLARI GÖZE ALARAK CUMALARI ÇALIŞIYORUZ"

TCDD'ye bağlı Marmaray'da çalıştığını söyleyen Erhan Karasu, "Yaklaşık 20-25 dakikadır bekliyoruz. Otobüsler 40-45 dakika aralıklar geliyormuş. Gece çalıştığım için, vardiyadan çıktım. Tabii bunları göze alarak çalışıyoruz. Hepimizin, bütün arkadaşlarımızın bilgisi var. Sabahları bira yarım saat 40 dakika beklemeyi göze alarak Cuma geceleri çalışıyoruz. Şimdi Ümraniye'deki evime gitmek için bekliyorum. Normalde 10-15 dakikada gelirdi otobüs" şeklinde konuştu.

"NORMALDE 3-5 DAKİKADA BİR GEÇEN BİR OTOBÜS"

Market çalışanı Aziz Bilgin ise, "Üsküdar'da markette çalışıyorum. 20 dakikadır bekliyorum. Normalde 3-5 dakikada bir, çok sık geçen bir otobüs. Bekliyoruz maalesef" dedi.