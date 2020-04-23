Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da

Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Fikriyat.com da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde...

fikriyat.com'dan mealli hatim postcastleri! İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden…

İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER'İN SESİYLE...

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastleri dinlemek ya da indirmek için BURAYI TIKLAYABİLİRSİNİZ