LGS ertelenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? Normale dönüş planları hazır mı? Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Selçuk burada çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Selçuk okulların açılacağı tarihe ilişkin soruya, mayıs ve haziran ayını değerlendireceklerini söyledi. Selçuk, mayıs ve haziran olmazsa eylül ve ekim aylarını önemsediklerini ifade etti. Yaz aylarında eğitimi düşünmediklerini bir kez daha vurguladı.

Selçuk, LGS ile ilgili değerlendirme yapacaklarını ve daha sonra kamuoyuna bilgileri sunacaklarını ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayının şu açıklamalarda bulundu:

EBA yayınları ile ilgili: EBA TBV'yi sabah ziyaret ettim. Daha sonra 1.Meclis'e gittim. Oradaki törenlere katıldım. EBA TV'de özel bir yayın var. Gün boyu sürecek. Şarkılar oyunlar, gösteriler var. Filmler ve animasyonlar var. Farklı kişilerden farklı mesajlar var. Öğleden sonra 14.00'e kadar sürecek.

Çocuklara yazdığı kitap: Hayatım sınıflarda geçti. Onların neler istediklerini bilirim. Sınırlı sayıda da olsa bu yazdığım kitap basılacak.

Ailelere tavsiyeleri: Bu zamanlar zor ve dikkate değer zamanlar. Biz bu zamanları güzel anılarla mı geçireceğiz, ciddi sorunlar, travmalarla geçen bir süreç mi olacak? İşleri zor ailelerin farkındayız. Çocuklar hareket ister, enerji ister. Okulların önemini bir kez daha gördük. Okul sadece ders değildir. Okul arkadaşlıktır, sosyalliktir.

Rehberler hazırladık. Zengin içerikler hazırladık. Oyun oynamak çok önemli. Çocukların fiziksel olarak hareket ettiklerinden emin olmamız çok önemli. Duygu, hareket ve düşüncenin dengeli olarak yaşanması için binlerce öneride bulunduk. Etkinlik hazırladık.

Okulların açılması ile ilgili: Afaki tartışmalara girmek doğru değil. Mayıs ve haziran ayları bizim için çok önemli. Dünyadaki ve Türkiye'deki durum çok önemli bizim için. Gidişatı değerlendirmek çok önemli bizim için. Temmuz ve ağustos aylarının tatil için önemsediğimiz aylardır. Ağırlıklı olarak mayıs ve haziran ayını önemsiyoruz. Bu olmazsa eylül ve ekim kritik. Manşet çıkarmaya zorlamamak gerekir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci değerlendireceğiz.

Yaz aylarının öğrenci ve aileler için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Telafi eğitimi için bu yaz ayları uygun değil.

Sınavlara ilişkin açıklama: LGS ile ilgili kısa süre içerisinde ayrıntılı bilgiler paylaşacağız. Merak etmesin aileler.

Normale dönüş tarihi ile ilgili beklenti: Önümüzdeki hafta değerlendirmelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımız ile de görüşeceğiz. Bir takvim belirleyerek durumu açıklayacağız. Gün gün, hafta hafta planlarımız hazır.

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