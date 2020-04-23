Pandemi hastanesinin çalışanları, 1 aydır ailelerinden ayrı

Etimesgut ilçesindeki Şehit Salih Ertürk Hastanesi, geçen 20 Mart'tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yapıyor. Hastanede koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanları, yaklaşık 1 aydır ailelerini riske atmamak için eve gitmiyor. Yaklaşık 40 sağlık çalışanı, hastanenin yanında belediye tarafından tahsis edilen otelde kalıyor. Koronavirüse karşı mücadelede hastanede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, aileleriyle görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Sağlık çalışanları, oteldeki kısa dinlenme sürelerinin önemli bir bölümünde çocukları, eşleri, anne ve babalarıyla konuşarak, onlara moral vermeye çalışıyor.



KÜBRA HEMŞİRE, OĞLUYLA TELEFONDA KONUŞUYOR



Otelde kalan hemşire Kübra Gülşahin (30) 1,5 yaşındaki oğlu, annesi ve eşiyle sadece telefonda konuştuklarını söyledi. Ailesinin hepsinin kronik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Gülşahin, "Hem kendi taşıyabilirliğimiz hem de dışarıdan alabilme ihtimalimiz olduğu için genelde karşılaşmak istemiyoruz. Bu sebeple burada hayatımızı devam ettiriyoruz. Burada karantina altındayken hem herkesten uzak hem de herkese en yakınız, insanların aileleri yanlarına giremezken onların hem ailesi oluyoruz hem çocuğu ve kardeşi oluyoruz. İnsanların ailesi yanında olmadığı için, yoğun bakım hastalarının yemeklerini bile ellerimizle yediriyoruz. Temizliklerini biz yapıyoruz. Bu süreçte onların yanında olmaktan mutluyuz. Devletimiz de bizim yanımızda olduğu için mutluyuz. Bu süreci bir an önce en iyi şekilde hastalanmadan ve kimseye bulaştırmadan atlatmayı temenni ediyoruz" dedi.



'HASTALARIN BİZE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR'



24 saat nöbet usulü çalıştıklarını anlatan hemşire Dilek Madak (47) ise 1 aylık süreçte iki oğlu ve kronik rahatsızlığı olan 75 yaşındaki annesini bir kez gördüğünü söyledi. Madak, "Çocuklarla ve annemle görüntülü konuşuyoruz. Hastaneye buradan normal kıyafetlerimizle gidip hastanede bakanlığımızın temin etmiş olduğu pandemi kurallarına uygun olarak giyinip servislerde hizmet ediyoruz. Hastalarımız ailelerinden uzak kaldıkları için tek başlarına odada karantinada olmak zorundalar. Elimizden geldiği kadar, hem evlat hem kardeş, yeri geliyor anne baba gibi davranmaya çalışıyoruz. Sonuçta ailelerimizden ayrı olsak da onların daha çok bize ihtiyaçları var. Sağlık çalışanlarının verdiği büyük emekle ve halkımızın bize göstermiş olduğu güvenle bunu en kısa sürede yeneceğiz. Bu sürece insanlar ne kadar önem verirlerse o kadar kısa sürede bitecek. Umarım en kısa sürede bu süreç tamamlanır ve herkes eski günlerine geri döner" diye konuştu.



Etimesgut Şehit Salih Ertürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Acar ise 20 Mart'tan itibaren pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını söyleyerek, "Sağlık çalışanlarımızı ve ailelerini korumak için hastane bitişiğinde belediyemize bağlı bir otel ayarlayarak, 40'a yakın sağlık çalışanımızın ikamet etmesini sağladık" dedi.