Poker masasına testle oturmuşlar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı olması gereken adreslerde toplanarak yasa dışı kumar oynadıkları üç adrese de baskın yapıldı. Ataşehir, Ümraniye ve Sancaktepe'de kıraathane olarak faaliyet yürütülen üç adreste 22 kişi pişti, poker ve okey oynarken polislere yakalandı. Yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 82 bin 120 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahipleri S.B., F.Y. ve N.M. gözaltına alındı ve haklarında "Kumar oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.

ÜÇ İŞ YERİ DE MÜHÜRLENDİ

Adreslerden birinde poker oynarken yakalanan üç kişi polislere "Testlerimiz negatif çıktı. Kontrol ettik ve ondan buluştuk" dedi fakat polisler idari para cezalarını kesti. Söz konusu adreslerde çok sayıda poker pulu ve iskambil kağıdı ele geçirildi. Operasyon anları ve kumar oynayan kişilerin masalarda polislere yakalandıkları anlar polis kameralarına böyle yansıdı. Üç iş yeri de Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.



