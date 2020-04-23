Son dakika... Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Edinilen son dakika bilgisine göre Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine çığ düştü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği yolun kardan temizlenmesi ve tespit çalışmaları devam ediyor. Çığ felaketinden bu yana kapalı olan yolda havaların ısınmasıyla çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, 32 günde, kapalı olan 35 kilometrelik bölümü kardan temizledi.

KAPALI TUTULAN YOLA ÇIĞ DÜŞTÜ EKİPLER BÖLGEDE

Güvenlik nedeniyle kapalı tutulan yolun 34. kilometresine sabah saatlerinde çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için bölgeye yönlendirildi.