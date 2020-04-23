THY'den 3 günde 42 özel sefer! 9 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi...

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kovid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlarla Türkiye'ye getirmek için başlattığı dev tahliye operasyonu tüm hızıyla sürüyor. 20 Nisan'da başlatılan tahliye uçuşlarıyla 3 günde 42 uçuş yapan THY, toplam 9.045 vatandaşı Türkiye'ye getirdi.



28 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

20 Nisan'da 7 uçuşla 1.285 kişiyi taşıyan THY, 21 Nisan'da 14 uçuşla 2.753, 22 Nisan'da ise 21 uçuşla 5.007 kişi olmak üzere toplam 9 bin Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi. 28 Nisan'a kadar sürecek olan tahliye operasyonuyla toplam 25 bine yakın vatandaş taşınacak. Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş Ramazan Ayı'nda aileleri ile bir arada olacak.





62 İLDE 14 GÜN KARANTİNA

Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina uygulanacak. Vatandaşların 14 günlük zorunlu karantina altına alınmaya uçuş öncesi yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekiyor. Türkiye'ye tahliyeleri gerçekleştirilen Türk vatandaşlarına Sağlık Bakanlığı'nca (Covid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneler yapılacak. Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak.

Herhangi bir Covid-19 emaresine rastlanmayan vatandaşlarımız ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahliye operasyonu için hazırlanan, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Gümüşhane, Bingöl, Sivas, Uşak, Ankara dahil toplam 62 ildeki toplam 26 bin kişilik kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek.

Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenleri evlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ulaştıracak.

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