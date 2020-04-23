Türk pasaportu gururu

Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından yurda dönmek isteyen vatandaşları için gerçekleştirdiği tahliye operasyonlarıyla Dünya'ya parmak ısırtıyor. 20 Nisan'dan itibaren THY'nin özel seferleriyle yapılan ikinci yuvaya dönüş operasyonlarında 3 günde 5 bin vatandaş yurtdığından tahliye edildi. Toplam 59 ülkeden yapılan uçuşlarda vatandaşlar Türkiye'nin değişik illerinde büyük bir titizlikle sağlık kontrolleri yapılarak karantinaya alındı. 28 Nisan'a kadar sürecek tahliye operasyonlarında 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın yurda getirilmesi bekleniyor. Bahreyn'de. büyükelçiliğe başvurarak yurda dönmek isteyen 62 Türk vatandaşı başkent Manama'daki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi Türk bayrağı açarak gururla Türk pasaportlarını gösterdi. Bahreyn'den getirilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Otobüslere bindirilen yolculardan bazıları gazetecilere el sallayıp "Allah vatan topraklarına dönmek isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın" diyerek, ilgililere teşekkür etti.