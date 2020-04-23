SON DAKİKA - Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum tablosu | Sağlık Bakanlığı 23 Nisan corona virüsü günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında güncel Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı tablosu vatandaşlarla paylaşıldı. Her gün güncel bilgi vatandaşlar ile paylaşılmaya devam edilirken öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ülkemiz adına çok önemli verilere de tek tek değindi. Akşam saatlerine doğru günlük durumun paylaşıldığı tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar halkın bilgisine sunuldu. Son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 98 bin 674 olurken 2 bin 376 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 23 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, son dakika corona virüs vaka sayısı tablosu üzerinden detayları anlık olarak takip edebilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? 23 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin son durum bilgilerini geçtiğimiz akşam koronavirüs tablosu ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Günlük tablo ise Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyuruldu.

Henüz 23 Nisan'a ait korona virüs tablosu açıklanmadı. Veriler her gün akşam saatlerine doğru vatandaşlarla paylaşılıyor.

İşte güncel tablo ve Fahrettin Koca tarafından yapılan o açıklama...