Yakalanacağını anlayan hırsız intihar etti

Nisan ayının ilk haftasında koronavirüsle mücadele kapsamında 1000 lira yardımların dağıtım adresi olan PTT şubelerinde art arda soygunlar yaşandı. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin sahte plakalı aracı tespit edildi. Aynı araçla Üsküdar'da bir iş yerine giden şüpheliler ekiplerin takibine takıldı. Şeyhmus Ç. isimli hırsız aracında suçüstü yakalandı.

SİLAH SESİNİN ARDINDAN KAPI AÇILDI

Ekipler, Sancaktepe'de diğer iki şüphelinin adresini tespit etti. Mahkeme kararı alarak sözkonusu adrese giden polisin uyarılarına karşın kapıyı açan olmadı. O sırada içeriden bir el silah sesi duyuldu. Ardından firari olan şüphelilerden Kadir. K. kapıyı açtı ve diğer şüphelilerden Şenol E'nin silahla intihar ettiğini söyledi. Ağır yaralı halde Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDILAR

İkamette yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, levye gibi malzemeler ele geçirildi. Yakalanan iki kişi Asayiş Şube'deki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

SUÇ KAYDI KABARIK

İntihar eden Şenol E.'nin 14 adet Evden Hırsızlık, 8 adet İşyerinden Hırsızlık, 3 Adet Açıktan Hırsızlık, 3 Adet Uyuşturucu Kullanma 1 Adet Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından kayıtları olduğu ayrıca Uyapta 1 adet Aranması 2 adet Kesilmiş cezasının olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli, Kadir. K.'nın ise 53 adet İşyerinden Hırsızlık,12 adet Evden Hırsızlık, 4 Adet Açıktan Hırsızlık, 3 Adet Uyuşturucu Kullanma 2 Adet Suç Eşyasının Satın Alınması, 1 Adet 6136 SKM suçlarından kayıtları olduğu, Uyapta 1 adet Kesilmiş cezası olduğu belirlendi Şeyhmus. Ç'nin ise 7 Adet İşyerinden Hırsızlık, 3 adet Açıktan Hırsızlık, 1 uyuşturucu suçundan kaydının olduğu öğrenildi.