Yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği kapsamında bir günde 5 ayrı liderle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, "Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı" bildirildi.