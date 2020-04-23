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Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 Türk vatandaşının daha 'ye getirildiğini bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 01:23 ABONE OL
Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoşgeldiniz. Bugün başarılı ve titiz bir operasyonla daha 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 vatandaşımızın yurda dönüşünü sağladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birinci aşamada 70'ten fazla ülkeden 39 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini, yaklaşık 25 bin vatandaşın daha, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla ikinci tahliye kapsamındaki çalışmalarla getirileceğini ifade etmişti.

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Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
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