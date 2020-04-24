100 yıl önceki ruhla kenetlendik

23 NİSAN DEMOKRASİNİN SEMBOLÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Huber Köşkü'nde ulusa sesleniş konuşması yaptı, ardından da saat 21.00'de aralarında torunlarının da bulunduğu çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sözlerine "TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyerek başlayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Başkan Erdoğan 23 Nisan vesilesiyle ulusa seslendi! Erdoğan 21.00'da çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu | Video

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra, milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güvenin de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi, çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. İlk Meclis'te tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını, vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden, bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz.

Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılını bu videoyla kutladı | Video

Başkan Erdoğan, Twitter'dan çocuklara yönelik yaptığı paylaşımda ise "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey, siz çocukların tebessümüdür" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşliği ve sevgiyi çoğaltan bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Vatanı canından yüce tutmuş tüm kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla da "Kabe görseli ile "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini paylaştı.

Öte yandan Başkan Erdoğan dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüşerek koronavirüsle mücadele konusunu ele aldı.



MÜREFFEH BİR GELECEK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

23 Nisan nedeniyle siyasiler mesaj yayımladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. .

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar.

TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 100 yıl önce dualarla açılan Gazi Meclisimizi geleceğe taşıyacak olanlar pırıl pırıl gençlerimizdir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kurtuluşun, karanlık günleri millet olma bilinciyle aşmanın, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait kılmanın 100'üncü yılına ulaşmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Çok şükür ki 100. yıla eli boş gelmedik.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği ve bayramları ellerinde bayraklarla sokaklarda kutlayacağı günler yakındır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Milletimizin en yüce temsilcisi Gazi Meclisimizin bir asırlık milli irade yolculuğu ve bu şanlı yolculuğu nice asırlara ulaştıracak çocuklarımızın 23 Nisan bayramı kutlu olsun. ANKARA



Furkan KARA - Mustafa KAYA - Sırrıberk ARSLAN - Hüseyin KAÇAR - Dilara ARSLANGEDİKLİ - Ziya RAMOĞLU- Mehmet YILDIRIM - Mehmet BONCUK - İhsan TUNÇOĞLU - İlhan DEMİRCİOĞLU - Özgür ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - Ümit ERKAN DEMİRCAN - Emre BAŞKIRAN - Cevdet ÖZDEMİR / SABAH

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