61 bin hoca resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ramazanın ilk sahurunda, Diyanet TV'de yayımlanan "Bereket Vakti" programına konuk oldu. Ramazana ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, insanların korunması için Allah'ın farz kıldığı orucun, sahuru, iftarı ve teravihiyle başlı başına bir ibadet olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sıkıntılara dikkati çeken Erbaş, hiçbir asırda, neredeyse bütün İslam ülkelerinde camilerde cemaatle namazın kılınmadığı, cuma, teravih namazlarının eda edilmediği başka bir ramazan ayının yaşanmadığını ifade etti.

"ALLAH'IN RAHMETİNDEN UMUDU KESMEYİNİZ"

Erbaş, bu nedenle üzgün olduklarını ancak inanç gereği umutsuzluğa kapılmadıklarını dile getirerek, "Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz" ayetinin her zaman kendilerine cesaret ve umut verdiğini belirtti.

Yaşanan sorunlardan ibret alınıp ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Bunda da bir hikmet vardır. 'Ne yaptık da Rabb'imiz insanlığa bu musibeti verdi?' diyoruz. Rabb'imiz, ayet-i kerimede, 'Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder' buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabi tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünde meydana gelen her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu hatırlatan Erbaş, insanların karşılaştıkları imtihanı sabırla, metanetle karşılayarak şerleri hayra dönüştürmeleri gerektirdiğini bildirdi.

İMAMLAR VEFA GRUPLARINDA

Din görevlileri için "Onlar bizim kahramanlarımız" diyen Erbaş, imamların sorumluluk alanlarının sadece görev yaptıkları camiyle sınırlı olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Hocalarımız, caminin bulunduğu mahallenin, ilçenin, şehrin hocası. Bizim cami içi ve dışı görevlerimiz var. Şu anda Cenabıhak tüm hocalarımıza cami dışında vazife yapmayı takdir etti. 61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyorlar. Bu grup içerisinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır.

Bazı illerimizde yüzde 80'e kadar çıkıyor bu oran. Diğerleri de gönüllü olarak çalışıyorlar. Ülkemizin her yerinde olan kurum biziz. Köylerine, mezralarına varıncaya kadar bizim hocalarımız var. İşte oralarda hocalarımız insanımızın, hastalarımızın yanında. Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımlarının dağıtılmasında, evinden çıkamayan yaşlı insanlarımızın maaşını bankadan çekip kendilerine teslim edilmesine varıncaya kadar bizim hocalarımız görev başında. Hepsini tebrik ediyorum. Yapmış oldukları bu güzel amelden dolayı özellikle şu ramazan günlerinde amel defterlerine büyük sevapların yazılmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."