Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara cevap: Türkiye geri adım atmaz!

AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara cevap: Türkiye geri adım atmaz!

Milli sondaj gemisi Yavuz'un 'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldi. Telekonferansta konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu 'de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu ileri sürdü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 11:53 ABONE OL
AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara cevap: Türkiye geri adım atmaz!

Milli sondaj gemisi Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldi. Güney Kıbrıs'ta bulunan ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden de bölgede gerginliğin artırılması adımlarından kaçınılması gerekiyor açıklaması yapıldı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de telekonferans öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile bir telefon görüşmesi yaptı. Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili Hristodulidis'e bilgi verdi.

Kıbrıs'ta Rumlar'ın Yavuz paniği sürüyor: Derhal durdurun!

AB TEMSİLCİSİ BORELL: TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK

Borell'in, Rum Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail, Fransa, Çin Büyükelçilikleri de Rumların tezlerini destekleyen açıklamalar yaptı. ABD'nin Büyükelçiliği sözcülüğünden Rum Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Türkiye'nin adımlarından endişe duyulduğu ve bu adımların kışkırtıcı olduğu öne sürüldü.

Kıbrıs'ta Rumlar'ın Yavuz paniği sürüyor: Derhal durdurun!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara cevap: Türkiye geri adım atmaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA