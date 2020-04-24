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Bakan Koca ve Pakdemirli'den 'koronavirüs' toplantısı

ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nda bir araya gelerek, koronavirüs salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu ve tarım üretiminin seyri ile gıda arz güvenliği konusunda toplantı yaptı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 21:57 ABONE OL
Bakan Koca ve Pakdemirli'den 'koronavirüs' toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız, arkadaşım Bekir Pakdemirli ile bugün bir toplantı yaptık. Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Sağlık Bakanı Koca ile yaptıkları toplantıda, salgın kapsamındaki çalışmaları ve sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiklerini duyurdu.

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Bakan Koca ve Pakdemirli'den 'koronavirüs' toplantısı
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