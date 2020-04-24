Bir günde 2 bin 14 kişi iyileşti yeni vaka sayısı ise 3 bin 116

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 101 bin 790, toplam can kaybının da 2 bin 491 olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında 2 bin 14 kişinin daha iyileştiği ve toplam iyileşen sayısının 18 bin 491'e ulaştığı, yoğun bakım hasta sayısının bin 816, entübe hasta sayısının ise 982 olduğuna yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadesini kullandı.