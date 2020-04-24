Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bir günde 2 bin 14 kişi iyileşti yeni vaka sayısı ise 3 bin 116

Bir günde 2 bin 14 kişi iyileşti yeni vaka sayısı ise 3 bin 116

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Bir günde 2 bin 14 kişi iyileşti yeni vaka sayısı ise 3 bin 116
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 101 bin 790, toplam can kaybının da 2 bin 491 olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında 2 bin 14 kişinin daha iyileştiği ve toplam iyileşen sayısının 18 bin 491'e ulaştığı, yoğun bakım hasta sayısının bin 816, entübe hasta sayısının ise 982 olduğuna yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir günde 2 bin 14 kişi iyileşti yeni vaka sayısı ise 3 bin 116
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA