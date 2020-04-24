Çavuşoğlu koltuğunu şehit çocuğuna bıraktı

Dişışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koltuğu devretme geleneğini, Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansla bağlanarak sürdürdü. Büyükelçilerle video konferansla toplantı yapan Çavuşoğlu, makamını Nazilli'ye temsili olarak bıraktı. Çavuşoğlu "Vatan ve millet aşkıyla sizlerin talimatıyla bizler çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Nazilli ise "Bugün Meclisimizin de 100. kuruluş yıl dönümü. Mutluyuz, gururluyuz. Bugün dışarı çıkamıyoruz ama evde bayramı coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu. AA