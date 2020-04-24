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sonunda bunu da yaptı! Sağlık ocağını sattılar

’da fuar alanını hastane olarak gösteren ’nin skandalları bitmiyor. Tüm koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP’li ’nin sağlık ocağını sattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 19:18 ABONE OL
CHP sonunda bunu da yaptı! Sağlık ocağını sattılar

Tüm Türkiye'yi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi'ni sattı. Sağlık ocağına "Boşaltın" ihtarnamesi çekildi.

SKANDAL PATLADI

Koronavirüs ile mücadele edilen bugünlerde yeni sağlık merkezleri açılmaya çalışırken virüse karşı büyük bir savaş verilirken İBB'nin Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi'ni sattığı skandalı patladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin böyle bir dönemde bu hamleyi yapması ciddi tepkilere yol açtı. 5 yıldır vatandaşlara hizmet veren sağlık merkezinin satılması "Türkiye'yi aşağılamak için örnek verdikleri Uğanda'da bile böyle bir şey yapılmamıştır." dedirtti.

VAKFA SATILDI

Sağlık ocağına ihtarname çekilirken merkez, 2010 yılında ağustos ayın İBB ile KİPTAŞ ve imzalanan protokol üzerinden Başakşehir Belediyesi tarafından yapılıp hizmete hazır hale getirilmişti. Ancak İBB tarafından tarafından bir vakfa satıldığı ortaya çıktı.

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CHP sonunda bunu da yaptı! Sağlık ocağını sattılar
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