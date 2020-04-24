Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan paylaşımında, "Bu sene iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak olsak da biliyoruz ki müminler gönüllerinde daima yan yana ve Rableriyle birliktedir. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:24 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu dar zamanlarda Rabb'imizin bir ferahlık kapısı olarak açtığı Ramazan-ı Şerif, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sene iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak olsak da biliyoruz ki müminler gönüllerinde daima yan yana ve Rableriyle birliktedir. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA