İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbabanın iddiasına yalanlama: 'Sorumsuz bir iftiradır'

İçişleri Bakanlığı; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "İçişleri Bakanlığı 100.Kuruluş Yıldönümünde Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"'SORUMSUZ BİR İFTIRADIR' VE BU YAKIŞTIRMA BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; "23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" denildi.
VELİ AĞBABA'NIN, "ERDOĞAN'IN RESMİ VAR, ATATÜRK'ÜN RESMI YOK" İDDİASI!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.
Ağbaba, "Yer: İçişleri Bakanlığı 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde ülkenin kurucuları/kurtarıcıları böyle yok sayılmaz, kurucu değerlere bu kadar saygısızlık yapılmaz" iddiasında bulundu
"23 NİSAN'IN HEMEN ERTESİ GÜNÜNDE ATATÜRK VE ERDOĞAN'IN RESIMLERİNİN İNDİRİLDİĞİ SIRADA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ"
İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından, Veli Ağbaba'nın iddialarını yalanladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok' ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür."
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