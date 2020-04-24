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'dan getirilenler, 'da yurda yerleştirildi

Coronavirüs tedbirleri kapsamında 'dan Türkiye'ye getirilen 194 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere 'daki KYK yurduna yerleştirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.4.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 07:00 ABONE OL
İtalya'dan getirilenler, Karaman'da yurda yerleştirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda İtalya'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 194 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından karayolu ile Karaman'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 194 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. İşlemler sırasında AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu.

TOPLAM 615 KİŞİ KARANTİNADA

Karaman'da, daha önce Bangladeş'ten getirilen 154, Suudi Arabistan'dan 267 ve İtalya'dan 194 olmak üzere toplam 615 kişi karantinada bulunuyor.

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İtalya'dan getirilenler, Karaman'da yurda yerleştirildi
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