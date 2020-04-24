Maskeli ve sosyal mesafeli törenler

23 Nisan kutlamaları kapsamında ilk tören TBMM'de yapıldı. Meclis Başkanı Şentop Atatürk Anıtına kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. İkinci tören ise Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda gerçekleştirildi.Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Anıtkabir'deki törene Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı. Heyettekiler maske takarken sosyal mesafe korundu. Şentop'un Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkanı Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. Bahçeli, Akşener ve protokoldeki diğer bazı isimler ise kulenin girişinde bekledi. Ulus'taki 1. Meclis'te düzenlenen törene Şentop, Oktay, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler kuvvet komutanları ile bazı milletvekilleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Şentop, "Bilinmelidir ki bu mukaddes çatının manası ve ilhamı büyüktür. Açılışının 100. yıldönümünü andığımız, kutladığımız bu Meclis, zorluklar ve zorbalık karşısında sinmenin değil cesaretle onları alt etmenin milletimizin en asli kudreti olduğunu, her an bize ihtar eden bir abidedir ve bizler burada, bu abidenin bize anlattıklarına kulak vermek, o anlatılanları hazmedip kendimize rehber kılmak için bulunuyoruz" dedi.