Sahte yoğurtçunun kimliği tespit edildi

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki apartman dairesinde, geçtiğimiz ay ilginç bir olay meydana geldi. 85 yaşındaki Mediha Eğilmez, kapıyı çalan bir kişiye kapıyı açtı. Elinde yoğurt kapları, peynir ve tereyağı bulunan şahıs, Silivri'den organik ürünler getirdiğini söyledi. Yaşlı kadın fiyatları tek tek öğrendikten sonra çantasında aldığı yoğurt için ödemesi gereken 80 TL'nin çantasında olmadığını görünce yatak odasındaki dolapta kızı ve kendisine ait paraların bulunduğu desteyi aldı ve içinden 100'TL'yi çekerek, kendisiyle birlikte odaya giren satıcıya verdi.

Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti. Boşalttıktan sonra da kadının yatağı üzerindeki 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Verdiği 100 TL'nin üzeri olan 20 TL'yi alan kadın, odaya girdiğinde yatak üzerinde bıraktığı paraların yerinde olmadığını görünce komşularına ve polise haber verdi.

KAMERADA TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri binadaki ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin görüntülerine ulaştı. 40 yaşlarında esmer, seyrek saçlı, üzerinde koyu renkli mont ve yeşil kazak bulunan, elinde beyaz renkli bez çanta ve ayağında taban rengi beyaz ayakkabı olan kişinin görüntüleri ekiplere ulaştırıldı.

SAVCILIK İHBARINDA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde bir ihbar geldi. Yapılan ihbarda, yoğurt satma bahanesiyle yaşlı kadını soyan şahsın, Ankara Etlik Yozgat bulvarında yaşadığını, İstanbul Topkapı'da bir otelde kaldığını, Ankara'da da bu şekilde mahalliyi dolandırdığını belirtip, eşinin ismini ve kullandığı cep telefonunu bildirdi. İhbarda, şahsın 10 yıldır bu şekilde hayatını sürdürdüğü ve şebeke halinde çalıştıkları ileri sürüldü. İhbar sonrası Sebahi Yücel olduğu tespit edilen şahıs hakkındaki soruşturma sürüyor.