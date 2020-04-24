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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

'de sokağa çıkmanın kısıtlanmasının ardından 'da polisler sokaklarda araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol ediyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:16 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da da yasağın ikinci gününde polisler araçlar üzerinde denetimler yapıyor. Ekipler durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerine ve kısıtlaması olup olmadığına bakıyor. 112'yi arayarak hastalık veya başka bir mazeretlerinden dolayı izin alanları da teyit edip daha sonra yollarına devam etmelerini sağlıyor.

İZİN BELGESİ OLMAYANA CEZA

İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları için şoför mahalline binmesi istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor.
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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
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