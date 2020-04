Türkiye tek yürek oldu

100 yıl önceki gibi ilk Meclis ruhuyla 83 milyon tek yürek, tek ses oldu. Bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nı evlerinde okuyan Türk halkı dünyaya dayanışmanın en güzel örneğini verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte meydan ve caddeler boş kalırken, çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını evlerinde coşkuyla kutladı. Bayram çoşkusunu yaşamak isteyen çocuklar evlerinin balkonlarını bayraklarla donatıp , özel bayram giyisilerini giyerek balkonlardan ve evlerden okudukları şiirlerle şarkılarla kutladılar. Çocukların bayram çoşkusu yaşaması için ilçe belediyeleri de sokaklarda bayram heyecanını yaşatmak için bir çok etkinlik ve gösteri düzenlediler. Müzik ve orkestralarla sokaklarda dolaşıp balkonlara çıkan çocukların bayramlarını kutladılar. Saat 21.00'i gösterdiğinde ise vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.Kentlerde düzenlenen resmi törenlerde ise sosyal mesafe kuralına uygun maskeli kutlamalar yapıldı. İstanbul'da Pendik Belediyesi şehit yetim ve gazi çocuklarına "23 Nisan" sürprizi yaptı. Çocuklar, şaşkın bakışlar eşliğinde hediye paketlerini açarak maskot ve gönüllülere teşekkür etti. Esenyurt'ta rengarenk klasik otomobillerle sokaklarda gezen bando ekiplerine çocuklar ve vatandaşlar da balkonlarından eşlik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bondosu Karataş Akşemsettin Parkı'nda gösteri yaptı. Çevre apartmandaki çocuklar balkonlara çıkarak marşlar söyledi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı. Adana'da polisler şehit polis Nihat Şener'in ailesinin evini Türk bayraklarıyla donatıp, üçüz çocukları Esmanur, Ferdanur ve Mustafa Şener'e hediyeler verdi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri öğrencilerinin bayramını kutladı. Ahlat Alpaslan Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, Öğretmenler, önceden hazırladıkları balon, bayrak, şeker, çikolata ve oyuncakların bulunduğu paketleri öğrencilere hediye etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, şehir merkezinde konser verdi, marşlar çaldı. Camlara ve balkonlara çıkan her yaştan insan, çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kutlamalar kapsamında sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz yaptı. "Evde Bir Bayram Havası" sloganıyla belediye personeli ve palyaçolar tarafından 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine götürüldü. Pastaları gören çocuklar büyük mutluluk duydu.Diyarbakır'da şehit çocuğu olan 6 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki kardeşi Hiranur ile 23 Nisan'da doğan İsmet Bernas Tekeş (6) ve down sendromlu 4 yaşındaki Abdullah Sorguç'un evini ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu çocuklara hediyeler verdi.Beyoğlu Belediyesi ile 2015 yılından kardeş şehir olan Çin'in Chengdu şehrindeki çocuklar her 23 Nisan'da kutlama yapıp, Türk kardeşlerine mesaj gönderiyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl meydanlarda, okullarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, evlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla Çocuklar bayramı etkinliği düzenleyip, Türk kardeşlerine mesaj gönderdi.