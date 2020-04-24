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: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ın sözlerine tepki: Geçerliliği yok

haberine göre ABD Başkanı Trump'ın 1915 açıklamasına tepki geldi. Açıklamada, "Açıklamanın bizim için geçerliliği yok." denildi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Donald Trump'ın sözlerine tepki: Geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine sert tepki geldi. Açıklamada, "Sözlerinin bir geçerliliği yoktur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır.

İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz.

Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir.

1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.

Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir.

Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Donald Trump'ın sözlerine tepki: Geçerliliği yok
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