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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Coronavirüs'te son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı , 24 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. 'nın açıklamasına göre bugün 3122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi ise hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 19:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Coronavirüs'te son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 24 Nisan tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısın açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son veriye göre Türkiye'de bugün 3122 kişiye Coronavirüs tanısı koyuldu, 109 kişi ise hayatını kaybetti.

REKOR İYİLEŞME

Türkiye'de bugün toplam 3246 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 21.737'ye yükseldi. Bugünkü verilerde Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmiş oldu.

23 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ
Bugünkü test sayısı: 40.962
Bugünkü vaka sayısı: 3.116
Bugünkü hayatını kaybedenlerin sayısı: 115
Bugünkü iyileşenlerin sayısı: 2.014

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca 23 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüsten vefat ve vaka sayısı

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Coronavirüs'te son vaka ve vefat sayısını açıkladı
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