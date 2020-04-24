Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Coronavirüs'te son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 24 Nisan tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısın açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son veriye göre Türkiye'de bugün 3122 kişiye Coronavirüs tanısı koyuldu, 109 kişi ise hayatını kaybetti.

REKOR İYİLEŞME

Türkiye'de bugün toplam 3246 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 21.737'ye yükseldi. Bugünkü verilerde Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmiş oldu.