Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sultanbeyli'de 23 Nisan kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli'de kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli'de, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:57 ABONE OL
Sultanbeyli'de 23 Nisan kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, dün akşam saat 21.00'da yurt genelinde yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliği sırasında ilçe genelinde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli'de 23 Nisan kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA