Yapay zekayla corona tedavisi

Yapılan inceleme, yapay zekâ yardımıyla koronavirüs hastalarının daha hızlı tespit edilerek, hasta yatışından yoğun bakıma ya da taburcu olmasına kadar olan süreçte verimli bir yönetim yapılması hedefleniyor.

Yapay zekâ yazılımının geliştirilmesiyle birlikte tanı ve tedavi sürecinin daha hızlı ve sonuç alınabilir unsurlardan olacağını belirten Medistate Hastanesi Radyoloji Klinik Direktörü Doç. Dr. Kaan Meriç, "Akciğer tomografi incelemesi ile başlangıç aşamasındaki koronavirüs hastalarının, test sonuçlarının elde olunamadığı ya da elde olunsa bile yanlış negatiflik taşıdığı durumlarda, hastalığı tespit edebilirken, koronavirüsün akciğere verdiği hasar tespiti de anında görülüyor.



Sürecin verimli yürütülebilmesi için hastanemizin Tıbbi Direkterü Prof. Dr. Soner Şahin ve ekibinin de olağanüstü çabasını unutmamak lazım. Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla hem yapay zekâ teknolojisi hem de diğer tedavi süreçlerini anlık takip, edip uygulama noktasında büyük desteği oluyor" diye konuştu.





AKCİĞERE VERİLEN HASAR ANINDA GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr Meriç sözlerine şöyle devam etti: "İlk aşamasının genel amacı, doktorların daha hızlı ve daha doğru teşhis ve hasta triyajı (sınıflaması) yapmalarına yardımcı olma potansiyeline sahip algoritma geliştirmek olmuştur.

Yapay Zekâ Yazılımı, ikinci aşamada hastaların klinik ve muayene bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde tanının doğruluğunu arttırmaktadır. Halihazırda kullanılan PCR testleri (pamuklu çubukla) hastadan en erken 4 -6 saat sonra (bazı durumlarda günler sonra) enfekte olup olmadığına ilişkin sonuç verirken hastanın akciğerlerinin Bilgisayarlı Tomografi incelemesinde koronavirüs nedeniyle akciğerlere verilen hasar hemen görülebilir.

Yapay Zekâ programı Bilgisayarlı Tomografi incelemesinde etkilenen akciğer dokusunun daha doğru bir şekilde tanımlanmasına izin verir ve hastanın durumunun ciddiyeti puanlamada kullanılabilir..."





YAPAY ZEKA YAZILIMININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALAR İÇİN FAYDALARI:

* Bilgisayarlı Tomografi incelemesinde enfeksiyonun ciddiyetinde daha iyi triyaj (ayrım) yapılmasını sağlar.

* Yapay Zeka programı yoğun çalışan sağlık personelinin hastaları taramasına ve en olası hastaları önceliklendirmesine yardımcı olur.

* Yoğun bakım yataklarının en ciddi şekilde enfekte olan hastalar için daha doğru şekilde değerlendirmesini sağlar.







İstanbul Türkiye’nın Vuhan’ı oldu

Sağlık Bakanı Koca 23 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüsten vefat ve vaka sayısı